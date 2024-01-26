2014-2015 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer olmuştur ve sezona U-21 takımında başladı. Futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde de uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda Bundesliga'nın Freiburg ekibine transfer olan Söyüncü, iki sezon forma giydi.Daha sonra gösterdiği başarılı performansla Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tuttu. 5 sezon formasını giydiği Leicester City'de kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi.

2023-2024 sezonunda Diego Simeone'nin ilgisini çekti ve Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Şu anda hala Atletico Madrid forması giyen milli stoper oyuncu Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği isimlerden birisi.