Dünya devi Barcelona, Çağlar Söyüncü'den vazgeçmiyor. Leicester City'nin vazgeçilmez ismi olan ve kulübün kontrat yenilemek istediği milli futbolcuyu Katalan ekibi kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon Premier Lig’de BBC okuyucularının katıldığı ankette sezonun 11’ine seçilen ve performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Çağlar Söyüncü için biçilen fiyatın 55 milyon Euro olduğu iddia edildi.

İspanyol basınındaki haberlere göre, Barcelona dışında Manchester United’ın da kadrosunda görmek istediği Çağlar Söyüncü’yü Leicester City bu dönemde satmaya sıcak bakmıyor.