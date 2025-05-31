Çağla Şıkel'den itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel, katıldığı bir programda şiddete maruz kaldığını söyledi. Şıkel; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1 REKLAM Şıkel; "Kadın olarak güçlü olmanın bedelini ödedin mi?" sorusunu da şu cevabı verdi: Bu bir tercih değildi. Babamın ani kaybı, hayatımın devrimi. Güçlü kadın demek yaşadığın şeylerin farkına varıp düştüğün yerden kalkıp devam edebilmektir. Verdiğim kararların arkasında durduğumu görmeyi seviyorum.

Çağla Şıkel, ayrıca; "Taşıyabileceğim kadar fedakârım. Karşılığını alacağım kişi çok yakınımdan biridir. Duyguların acıların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Ne ondan hepsini alabilirim ne taşıyamayacağımı alırım, altında ezilirim. Ona iyi geldiğim sürece onun yanında olurum. Aşırı fedakâr değilim, olması gerektiği kadar diye düşünüyorum" diye konuştu. Dikkat çeken beslenme disiplini Haberi Görüntüle "Detay vermeye utanıyorum" Haberi Görüntüle