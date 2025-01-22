Sunucu Çağla Şıkel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciadan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

REKLAM advertisement1

Çağla Şıkel; "Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yüreğimizin acısını dindirmeyecek ama suçlular umarım en ağır cezayı çekecek" dedi.

Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi Haberi Görüntüle

Yangın sırasında 12'nci kattan atladı! Haberi Görüntüle

Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde! Haberi Görüntüle