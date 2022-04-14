Çağdaş sanatın ustası Balkan Naci İslimyeli hayatını kaybetti

Ressam, öğretim üyesi, sanat yönetmeni Balkan Naci İslimyeli, kanser nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Sanatçının ölüm haberini kardeşi Oya İslimyeli Ulutin sosyal medyadan, "Canım ağabeyim Balkan Naci İslimyeli'yi kaybettik. Acım, üzüntüm tarifsiz. Ayakta duracak gücüm yok. Sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" paylaşımıyla duyurdu.

Müzisyen Cihat Aşkın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzüntümüz büyük Sevgili dostum, büyük sanatçı Balkan Naci İslimyeli'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yazar Ayşe Övür, Twitter hesabından "Balkan Naci İslimyeli'yi kaybettik. Çok değer verdiğim bir sanatçıydı. İyi insanlar tek tek gidiyor. Üzgünüm. Anısı hep yaşayacak" mesajını paylaştı.

BALKAN NACİ İSLİMYELİ KİMDİR?

Balkan Naci İslimyeli 1947'de Adapazarı'nda doğdu. 1967'de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü'ne girdi. 1972 yılında aynı kurumdan birincilikle mezun oldu. 1973'te kuruma asistan olarak kabul edildi.

1975 yılında Avusturya Hükümeti bursu ile Salzburg'ta litografi çalışmaları yaptı. 1977 yılında Görsel Sanatlarda Anlatım Öğesi Olarak Kurgu konulu yeterlilik tezini verdi.

1980-1982 yıllarında İtalyan Hükümeti'nin bursu ile Floransa Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde çalışmalar yaptı. 1983'te sanatta yeterlilik diploması aldı.

İslimyeli, New York'ta çağdaş sanat üzerine çalışmalar yaptı. 1990 yılında New York Üniversitesi'nde HagopKevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi'nde konuk sanatçı olarak bulundu. 1991'de Fulbright bursunu kazanarak N.Y.U. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1996 yılında profesör oldu.

Söz, Suç, Suret, Deja Vu, Matah ve Balkan Naci İslimyeli adlı altı sanat kitabı kaleme alan sanatçı, onlarca kişisel sergiye imza attı. Bunun yanında şiir ve öyküleri çeşitli dergilerde yayımlandı.