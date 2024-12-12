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        Haberler Bilgi Ekonomi Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı mı? Çağdaş Cam kişi başına kaç lot verir, CGCAM ne zaman borsada işlem görecek?

        Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? Çağdaş Cam borsada ne zaman işlem görecek?

        Çağdaş Cam 11-12 Aralık tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağdaş Cam halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı gündemdeki yerini aldı. Halka arz kapsamında 42 milyon lot dağıtımında bulanacak şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Peki, "Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?" İşte Çağdaş Cam hissesinin 'CGCAM' BIST koduyla borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:06
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        • 1

          Çağdaş Cam arz sonuçlarının açıklanacağı tarih talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlenen Çağdaş Cam halka arzının yüzde 25'i halka açık olacak. 20 TL hisse fiyatıyla halka arz edilen şirket, 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplamıştı. Peki, "Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı mı? Çağdaş Cam kaç lot verir, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        • 2

          ÇAĞDAŞ CAM TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Çağdaş Cam halka arzı 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde talep topladı.

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Çağdaş Cam halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre yatırımcılara maksimum 81 lot (1.620 TL) pay edildi

        • 4

          ÇAĞDAŞ CAM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          CGCAM hissesinin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Çağdaş Cam hissesi önümüzdeki hafta işlem görmesi bekleniyor.

        • 5

          ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 42 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL)

          700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL)

          1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL)

          1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL)

          1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL)

          2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL)

          2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL)

          3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL)

        • 6

          ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

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