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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Rakibe pozisyon vermedik diyebilirim - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Rakibe pozisyon vermedik diyebilirim

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Rakibe pozisyon vermedik diyebilirim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 01:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 01:10
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        "Rakibe pozisyon vermedik diyebilirim"
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        Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgar ekibi Cherno More'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Atan, Huvepharma Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBE POZİSYON VERMEDİK DİYEBİLİRİM"

        Çok düzenli ve teknik direktör refleksleri gelişmiş bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten 45 yaşındaki teknik adam, "Özellikle ilk 80 dakikada beklediğimizden daha ağır bir savunmaya karşı oynadık. Yine de oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk. Maçı koparacak yeterli sayıda pozisyona girdik. Sadece 80. dakikadan sonra bir düzensiz baskıdan çıktılar ve oyunun içine girdiler. Bu 10 dakikayı çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Ancak maçın ilk 80 dakikalık bölümünü oyuncularımız planladığımız ve istediğimiz gibi oynadı. Rakibe pozisyon vermedik diyebilirim. Son dakikalarda şans şutundan sonra Muhammed'in harika refleksi bize maçı kazandırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanş, kazanarak ve ciddiyetle oynayarak ülke puanına katkı vermek istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

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