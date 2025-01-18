Çağdaş Atan: Gerçek hayat ikinci yarıda başlar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maç kazandıklarını söyleyen Atan, "İyi bir takıma karşı iyi bir teknik adam takımına karşı iyi bir galibiyet aldık. Zorlu hava koşulları sonrası zeminin biraz kötü olduğunu biliyorduk. Her zaman bir planı olan, organizasyonu olan iyi bir tektik adam takımına karşı galibiyet aldık. Geçen hafta zorlu hava koşullarında oynanan Galatasaray maçından sonra zeminin biraz bozulmuş olacağını biliyorduk. İlk yarının başlarında biraz kısa bağlantı oyunu oynamaya çalıştık ama saha buna müsaade etmedi. Sonrasında uzun top oynamayı tercih ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarının ilk maçıydı. İlk yarılar balayı şeklinde geçer. Gerçek hayat ikinci yarıda başlar. Geçen sene ikinci yarıyı iyi oynamıştık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bugün iyi başlamak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"LİG STANDARTLARININ ÜZERİNDE 3 SANTRFORUM VAR"

Keny'nin futbolu çok sevdiğini ve takıma bağlılığının yüksek olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Bizle olmaktan dolayı çok mutlu, biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Oynatamadığımız dönemler oldu ama antrenman performansını hep yüksek tuttu. Lig standartlarının üzerinde 3 santrforum var. Hepsinden faydalanmaya çalışıyorum. Transfer her zaman dış transfer değildir. Arka planda kalan oyuncuları oyunun içerisinde çekmek çok önemlidir. Keny ve Onur, iyi mücadelede ederek bu formayı gerçekten hakkıyla terletiyorlar" diye konuştu.

Atan, mücadelenin 42. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Hamza Güreler'in durumuyla ilgili ise, "Hamza'nın arka adalesinde sorun var. 1, 2 hafta aramızdan ayrı kalabilir" diye konuştu.