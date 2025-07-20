Çağdaş Atan: Bu sezon hedeflerimiz büyük!

2000 yılında başladığı futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Basel'in (İsviçre) de aralarında yer aldığı birçok takımda forma giyen Atan, 2015'te yeşil sahalara veda etmesinin ardından Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer aldıktan sonra teknik direktör olarak ilk deneyimini Alanyaspor'da yaşadı. Daha sonra Kayserispor'un başına geçen Atan'a bu iki takımda çizdiği grafik, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'in yolunu açtı.

Üçüncü sezonuna başlayacağı RAMS Başakşehir'de hedef yükselten Atan; kariyeri, hedefleri, oyun anlayışı, teknik direktörlükteki gelişimi ve dünya futbolu hakkında soruları yanıtladı.

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"BU SEZON HEDEFLERİMİZ BÜYÜK" Çağdaş Atan, yeni sezonda büyük hedefler koyarak önemli başarılar elde etmeleri gerektiğini söyledi. REKLAM Geçen sezon yaptıkları hatalardan çok önemli dersler çıkardıklarını belirten Atan, "Geçen seneden tam anlamıyla mutlu değiliz. Çok daha fazla yapabileceğimizi biliyorduk. 1-2 kırılma anı yaşadık. O anlardan daha doğru çıkabilseydik hedeflere ulaşmamamız için hiçbir neden yoktu. Chelsea haricinde her takımla başa baş oynayabilir ve yenebilirdik. Hiç kaybetmememiz gereken takımlara da mağlup olduk. Bir anlık oyuna sadakatsizlik ve teknik direktör kibri sizi bu hedeflerden uzak tutuyor. Bu sezon o hataları kulağımıza küpe olarak koyduk. Hedefleri yavaş yavaş ve kısa vadeli koymak lazım. Bu sezon ligde Avrupa iddiasını kanıtlamak ve zirveye (İlk 4) oynamak isteyen, kupada en sonuna kadar gidebilen, UEFA Konferans Ligi'nde de lig aşamasına kalıp ondan sonra daha büyük hedefler kovalayabilen ve daha ciddi başarılar elde edebilen bir Başakşehir yaratmak istiyoruz. Ligi çok rahat bir şekilde üçüncü bitirip, UEFA Konferans Ligi'nde en azından çeyrek final oynayabilirdik. İçimizde hala geçen sezon yapamadıklarımızın burukluğu var. Bu sezon bunların hepsini telafi etmek istiyoruz. Bu sezon hedeflerimiz büyük. Bir gün Avrupa'da çok ciddi bir başarı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Umarım bu, bu sezon ya da en kısa zamanda Başakşehir ile olur." ifadelerini kullandı. "PAS VE DEOMİNANT OYUNU OYNAMA İSTEĞİMİZ HİÇBİR ZAMAN GEÇMEYECEK" Çağdaş Atan, farklı planlarla sahada yer almak ve çok güçlü bir pres oyunu oynamak istediklerini aktardı. Futbolun kendisini yenileme hızının 3-4 aya düştüğünü ve buna adapte olmaları gerektiğini vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam, şu görüşleri paylaştı: "Dünya futboluna çok yakın kalmayı tercih ediyoruz. Oyunun kontrolünü ve kurallarını kendisi belirleyen bir Başakşehir yaratmak istiyoruz. Pas ve dominant oyun oynama isteğimiz hiçbir zaman geçmeyecek. Oyunu domine etmek, büyük veya zirveye oynayan takımların uygulaması gereken yazısız bir kural. Bu işin topsuz oyun kısmı da var. Burada çok güçlü bir pres oyunu oynamak istiyoruz. İlk teknik adamlığa başladığım günden beri bire bir presi uygulamaya çalışan, topu kaybettiği anda da oyuncu kalitemiz ve karakterimizin izin verdiği sürece karşı presler uygulamaya çalışan bir ekibiz. Bu felsefemizi güçlendirecek oyuncular almaya çalışıyoruz. Umarım doğru hamleler yapmışızdır. Set oyununda rakibin kale vuruşu, aut başlangıçları ve oyun kurulumlarında bire bir eşleşmede sorun çıkaran, bire biri iyi oynayan, fazlaca top kazanan, oyunu topa sahip olduğunda domine eden, farklı planları olan ve sahaya farklı formasyonlarla yerleşen bir Başakşehir izlettirmek istiyoruz." REKLAM

"PIATEK'İN CİDDİ BİR RAKAM KAZANDIRMASINA ÇOK ANLAMLI BAKIYORUM" RAMS Başakşehir'i hem rekabet edebilen ve hem de oyuncu satışından önemli bonservis geliri kazanan bir takım haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çağdaş Atan, şu değerlendirmede bulundu: "Takımın hızını, atletizmini ve kalitesini arttırmaya yönelik üç transfer dönemi geçirdik. Çok uğraş verdik. Takımın geldiği seviyeden çok memnunum. İlk geldiğimizde ligde sprint mesafesi sıralamasında 11'inci ya da 12'nci'yken şu an ilk 3 basamaktayız. Bu, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteren bir istatistik. Geçen sezon ön hattımızda bulunan 3 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Krzysztof Piatek gibi oyuncuların hem performanslarını hem de market değerlerini yükseltip satabilmek ve aynı zamanda rekabet edebilmek bizim için çok değerli. Piatek'in kulübümüze ciddi bir rakam kazandırmasına çok anlamlı bakıyorum. Bu satışlara devam edebilmemiz gerekiyor. Ön alanda çok önemli ve farklı profillerde 3 oyuncuyla anlaştık. Transferlerimiz devam edecek. Önceliğimiz 8 numara ve sol kanat transferi. Genç oyuncularımızı da aramıza katmaya çalışıyoruz. Hem akademi hem de A takım oyuncu havuzunu genişletip, Başakşehir'i rekabet edebilen ve satış yapabilen bir kulüp haline getirmeyi amaçlıyoruz. RAMS Başakşehir, çok fazla oyuncu satışı yapmış ve bunlardan büyük gelir elde etmiş bir kulüp. Bu alışkanlığını son 1-2 senedir kaybetmiş gibi gözüküyordu. Bunu tekrar kazandığımız için mutluyuz." REKLAM "TEKNİK ADAM SADECE SAHA SONUÇLARIYLA KREDİ ELDE EDEMİYOR" Teknik direktörün başarısında taktiğin yeterli olmadığını belirten Atan, futbolcu ve yönetimle etkili iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı. Başarılı teknik direktörün bir satranç oyuncusu zihniyetine sahip olması gerektiğini anlatan Çağdaş Atan, şunları kaydetti: "Oyun modeli sadece sizin aklınızdayken hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu ilk önce oyuncuya inandırmak, onu ikna edebilmek ve ele geçirebilmek çok önemli. Oyun planına kendinizi inandıramıyorsanız ve oyuncularınıza geçiremiyorsanız yaptığınız plan ile kafanızdaki oyunun hiçbir önemi yok. Teknik adamlık komple bir paketle alakalı. Dış görünüş ve karizma benim de çok değer verdiğim bir durum. Oyuncunun karşısında düzgün durabilmek de çok önemli. Saha içiniz çok iyi olabilir ama oyuncular ve yönetimle iletişim beceriniz iyi değilse yeterli olmuyor. Teknik ve taktik anlamda çok güçlü olabilirsiniz ama kafanızdaki oyunu sahaya aktaracak antrenman metotlarını uygulayamıyorsanız bunun da bir anlamı yok. Tabii ki hepsinin aynı anda mükemmel olması çok zor bir durum. 5-6 sene içinde çok fazla tecrübe edindim. Teknik adam sadece saha sonuçlarıyla kredi elde edemiyor. Saha sonuçları yanınızda olmadığında iletişim beceriniz ve o anki durumu neden kötü gittiğiyle alakalı başkan ile yönetime mantıklı sebeplerle anlatabilmeniz ve kendinizi inandırabilmeniz saha sonuçları dışında da size kredi kazandırıyor. Z kuşağını yakalamak ve onların dünyasına girebilmek de var. Bir önceki jenerasyon çok daha hızlı öğreniyordu. Z kuşağı futbolcularının öğrenme süreleri uzun. Onlarla çok zaman geçirmeniz gerekiyor." REKLAM "ALANYASPOR'DA YAPTIĞIMIZ ÇIKIŞ ÇOK DEĞERLİYDİ" Çağdaş Atan, teknik direktörlük kariyerine başladığı Alanyaspor'da birçok açıdan ilklere imza attıklarını söyledi. Akdeniz temsilcisinde birçok maçı domine ederek oynadıklarının altını çizen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Alanyaspor'da yaptığımız çıkış çok değerliydi. O döneme kadar bir Anadolu takımının oynamaya çok fazla cesaret edemediği ve denemediği bir oyun sistemiyle sahaya yerleştik. Uzun bir süre ligde lider olarak devam ettik. Çok fazla oyuncu satışı yaptık. Profesyonel kariyeri sadece 40 dakika olan Berkan Kutlu gibi bir oyuncuyu geliştirdik. Bir önceki sezon da hiç süre almayan Umut Güneş'i aramıza kattık. Çok fazla oyuncuya dokunduğumuzu düşünüyorum. Steven Caulker, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Umut Güneş, Bakasetas ve Siopis, Türkiye'de büyük takımlarda oynadı. Bu, yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Oyun stratejimiz daha fazla topa sahip olma ve ön alan baskısıyla orantılıydı. İlk defa bir Anadolu takımı, 4 büyük takımdan daha fazla topa sahip olarak sezonu bitirdi. Ancak bu, çok fazla dile getirilmedi ve değer görmedi." diye konuştu. REKLAM

"KAYSERİSPOR'DA ÇOK FARKLI OYUN PLANLARIMIZIN OLDUĞUNU İSPAT ETTİK" Atan, 2022-2023 yıllarında görev yaptığı Kayserispor'da transfer yasağı olmasına karşın kadroya en uygun futbolu oynatarak başarılı olduklarını belirtti. Sarı-kırmızılı ekipteki dönemini değerlendiren 45 yaşındaki teknik direktör, "Kayserispor'da çok farklı oyun planlarımızın olduğunu ispat ettiğimizi düşünüyorum. Hem topa sahip olma hem de geçiş oyunu oynadık. Elimizdeki kadroya uygun en gerekli oyunu oynadık. Daha farklı planlarımız olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. Kayserispor'daki oyun şeklimiz ve başarımız, bizi Türkiye'de birçok teknik direktörün çalışma hayalini kurduğu Başakşehir'e getirdi." ifadelerini kullandı. "EN İYİ DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ" Çağdaş Atan, ekip olarak bilgi ve tecrübe açısından en iyi dönemlerini yaşadıklarını ve büyük hayallerinin bulunduğunu kaydetti. Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'de oynattıkları futbolla kendilerini ispat ettiklerini vurgulayan Atan, "Formasyonel anlamda Alanyaspor'da göreve başladığımızda 4-3-3 üzerinde devam ediyorduk. Sezonun sonlarına doğru 3-2-5'e değişim yaşadık. Kayserispor'da 4-3-3, 2-3-5, 3-2-5, 3-1-5-1 veya 3-1-6 gibi formasyonel zenginlikleri kattık. Burada da bunların tamamını uygulamaya devam ediyoruz. Ekip olarak 6 yıllık bir kariyerimiz var. Benim 4-5 senelik yardımcı antrenörlük kariyerim var. Bilgi donanım ve tecrübe olarak en iyi dönemimizi yaşadığımızı söyleyebilirim. Bunu artık daha farklı hedefler başararak ve hayallere koşarak sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"MARESCA, CHELSEA'Yİ TEKRAR BÜYÜK TAKIM KATEGORİSİNE SOKTU" Çağdaş Atan, en beğendiği futbolu oynayan takımın Enzo Maresca'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea olduğunu ifade etti. İngiltere temsilcisinin UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda elde ettiği şampiyonluğun tesadüf olmadığına dikkati çeken Atan, "En beğendiğim oyunu oynayan takımın Chelsea olduğunu söylemiştim. Topa sahip olma ile bağlantı oyununun prensiplerini, formasyonel değişiklikleri ve top rakipteyken baskı çeşitliği, pres şiddeti ve oyuncu kalitesi bizim bunu öngörmemizi sağladı. Chelsea, Enzo Maresca ile beraber gelişerek devam ediyor. Maresca, Pep Guardiola'nın yardımcısıydı. Şu anda PSG ile rotasyonel hibrit dediğimiz oyun çok daha popüler hale gelse de Maresca biraz daha oyun içinde pozisyon sadakatini isteyen, oyunculara dikey hareketleri tavsiye eden, bağlantı prensiplerine çok sıkı bağlı biri. Aynı zamanda ön alanda bire biri çok cesur oynaması, baskıya gidebilmesi ve topu kaybettikten sonra hemen çok çabuk reaksiyonu, Chelsea'yi tekrar büyük takımlar kategorisine soktu." değerlendirmesinde bulundu.