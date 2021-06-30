Ardından birçok kez terkar barıştıkları konuşulan çiftten Sarıkaya, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız söyleniyor. Doğru mu? Kendisini aradınız mı?" şeklindeki sorularına yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "Yok öyle bir şey. Onlar tamamen magazinin uydurması. Ne kadar komik sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim" şeklinde yanıtladı.