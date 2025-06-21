Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy, komşudan vatandaşlık aldı - Magazin haberleri

        Çağatay Ulusoy, komşudan vatandaşlık aldı

        Baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli olan Çağatay Ulusoy'un, Bulgaristan'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komşudan vatandaşlık aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çağatay Ulusoy, çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitti. Evrak işlemlerini yapan görevli, Ulusoy ile çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaştı.

        İstanbul’da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy; annesi Refiye Ulusoy tarafından Boşnak, babası Aylin Ulusoy tarafından ise Bulgaristan kökenli.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çağatay Ulusoy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa