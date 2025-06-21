Çağatay Ulusoy, komşudan vatandaşlık aldı
Baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli olan Çağatay Ulusoy'un, Bulgaristan'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi
Giriş: 21.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:05
Çağatay Ulusoy, çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitti. Evrak işlemlerini yapan görevli, Ulusoy ile çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaştı.
İstanbul’da doğup büyüyen Çağatay Ulusoy; annesi Refiye Ulusoy tarafından Boşnak, babası Aylin Ulusoy tarafından ise Bulgaristan kökenli.
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