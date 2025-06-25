Çad telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Çad'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Atlas okyanusundan Kızıldeniz’e kadar uzanan Sahra kuşağında, Çad Gölü’nün kuzeydoğusunda konumlanan Çad Cumhuriyeti, yüzölçümü bakımından Afrika’nın beşinci, nüfus yoğunluğu bakımından en seyrek ülkelerinden biri. Petrol sahalarıyla ekonomik atılım planlarken, aynı zamanda devasa göç yollarının kavşağında. Bu coğrafi karmaşa, ülkeyi uluslararası sistemlerde net tanımlara ihtiyaç duyan bir merkez hâline getiriyor: bir çağrı merkezinde +235’lik bir numarayı çevirdiğinizde, konteyner gemisinde "TCH" kodlu bir konteyneri takip ettiğinizde veya internet tarayıcınıza ".td" uzantılı bir site adresi yazdığınızda, aslında Çad’ın küresel ağdaki konumuna dokunursunuz.

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ÇAD TELEFON KODU NE?

Çad telefon kodu uluslararası arama formatında +235 olarak tanımlıdır. Ülke dışından Çad’daki bir sabit hattı aramak için “00” veya “+” işaretinin ardından 235’i girer, sonrasında yerel numarayı yazarsınız. Örneğin İstanbul’dan N’Djamena’da 22 51 23 45 şeklinde kaydı bulunan dosya ofisini arayacaksanız çevireceğiniz sıra “+235 22 51 23 45” olacaktır.

Çad telekom piyasası üç başlıca operatörden oluşur: devlet ortaklı SotelTchad, Bharti Airtel çatısı altındaki Airtel Tchad ve Millicom grubuna bağlı Tigo. 3G ve 4G kapsama, başkent çevresi ve petrol üretim merkezleri olan Doba, Moundou, Sarh civarında yoğunlaşırken, Tibesti Dağları veya Ennedi Çölü gibi kuzey bölgelerde sınırlıdır. Yerel SIM kart edinmek kolaydır, pasaport fotokopisi ve kısa kayıt formu yeterlidir. 2025 tarifeleriyle 10 GB veri paketi ortalama 5 000 Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 8 USD) tutarındadır. Roaming ücretleri yüksektir; dolayısıyla kısa seyahatler dahi olsa yerel hat kullanmak bütçe açısından mantıklı kabul edilir.

REKLAM Çad’da şehir içi numaralar genellikle sekiz hanelidir ve ilk iki hane bölgeyi belirler: 22 N’Djamena sabit hatları, 66 Airtel mobil hatları, 77 Tigo hatları gibi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 235 kodunu 1960’ta tahsis etmiş, ülke bağımsızlığını kazandığında bu kod kalıcı olarak Çad’a bırakılmıştır. ÇAD PARA BİRİMİ NE? Çad para birimi Orta Afrika CFA Frangı (XAF) olarak bilinir. Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Gabon ve Kongo Cumhuriyeti ile ortak para birliği içindedir. ISO 4217 kodu “XAF” olan bu birim, Fransız Hazinesi’nin garantörlüğündeki Bank of Central African States (BEAC) tarafından yönetilir. 1 CFA Frangı, 100 “centime”e bölünse de alt birim madeni olarak bulunmaz. 2025 Haziran itibarıyla 1 Amerikan Doları yaklaşık 580 XAF civarında işlem görür. Kur, 1994 devalüasyonundan bu yana euroya sabit parite yoluyla dolaylı desteklidir: 1 euro = 655,957 XAF. Banknotlar 500, 1 000, 2 000, 5 000 ve 10 000 XAF kupürlerinde; madeni paralar 25, 50, 100 ve 500 XAF olarak dolaşımdadır. Çad’da POS cihazı kullanımı sınırlı, ATM sayısı az, dolayısıyla nakit taşımak gezginler için zorunludur. Başkentteki uluslararası zincir oteller haricinde kredi kartı kabulü nadirdir. REKLAM Ticaret ve ithalat ödemeleri genellikle euro veya dolar cinsinden yapılırken, gümrük vergileri ve iç harcamalar XAF üzerinden tahsil edilir. Vergi sisteminde ithalat kararnamesi, CFA Frangı cinsinden beyan mecburiyeti içerir; bu da dövizli kontratların BEAC kayıtlarına geçmesini gerektirir.

ÇAD PLAKA KODU NE? Çad plaka kodu uluslararası oval etiket standardında “TCH” kısaltmasıyla temsil edilir. Fransızca ülke ismi “Tchad”tan gelen bu üç harf, 1968 Cenevre Karayolu Trafik Konvansiyonu’nda Çad’ın resmi kodu olarak kabul edilmiştir. Karayolunda Çad plakalı bir TIR’ın arka tamponunda beyaz zemin üzerinde siyah “TCH” ibaresini görmek mümkündür. Yurt içi plakalar beyaz zemin üzerine siyah yazılıp “1A/D 2345” formatındadır. İlk hane araç kategorisini (1 özel otomobil, 2 ticari, 3 otobüs), ortadaki harf bölgeyi (A N’Djamena, M Mandoul gibi), bölü işareti sonrası dört hane de seri numarayı gösterir. Plakanın sol üstünde Çad bayrağı (dikey sırasıyla mavi–sarı–kırmızı) bulunur. Uluslararası trafikte TCH oval etiketinin yanı sıra sürücünün yeşil sigorta (Carte Verte) bölgesine dâhil olmadığını, dolayısıyla CID (Carte Internationale de Douane) karnesiyle yolculuk yapması gerektiğini hatırlatalım. Türkiye’den karayoluyla Çad’a araç götürmek pratikte mümkün değildir; Sudan veya Libya üzerinden çöl rotası lojistik firmaları aracılığıyla sevkiyat yapılır. Bu süreçte TCH etiketi taşıyan araçlar, Avrupa Gümrük Konvansiyonu kapsamında geçici ithalat belgesine tabidir.

ÇAD HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Çad hangi alan adı uzantısı kullanılır sorusunun cevabı “.td” şeklindedir. 1997’de IANA tarafından tahsis edilen bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), L’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADSTIC) bünyesinde yönetilir. Kayıt prosedürü, Çad’da yerleşik tüzel kişilik veya yerel temsilci zorunluluğu içerir; ancak bireysel başvurular pasaport ve telefon numarası beyanıyla yapılabilir.