BYD ve Tesla elektrikli araç satışını domine etmiş durumda
Elektrikli araç pazarında, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, Mercedes ve BMW gibi köklü otomobil markaları da bir etki yaratmaya çalışırken, Tesla ve BYD gibi elektrikli otomobil üretiminde daha uzmanlaşmış şirketler öne geçti. 2023'ün ilk yarısında BYD tek başına neredeyse 1.2 milyon şarjlı elektrikli araç (hibritler dahil) sattı; bu rakam BMW, Volkswagen ve Mercedes'in toplam toplamının kabaca iki katı.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 06.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:19