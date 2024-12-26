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        Haberler Gündem Güncel Buz kütlesinin altında can verdi | Son dakika haberleri

        Buz kütlesinin altında can verdi

        Erzurum'da 22 yaşındaki talihsiz gencin yolda yürürken üzerine kar ve buz kütlesi düştü. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:47
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        Buz kütlesinin altında can verdi
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        Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen genç, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta 24 Aralık'ta gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düştü.

        Ağır yaralanan A.T.A, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Gencin üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, A.T.A'nın, yürürken üzerine kar ve buz kütlelerinin düşmesi ile kaçmaya çalışırken yere yığılması yer alıyor.

        Kayıtlarda, üst sokaktan geçen birinin yerde yatan A.T.A'yı fark edip yanına giderek müdahale etmesi ve çağrılan ambulansın ağır yaralı genci hastaneye götürdüğü anlar görülüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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