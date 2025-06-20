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        Haberler Bilgi Magazin Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 4 filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 4 filmi oyuncuları kimler?

        Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Vizyona girdiği 2012 yılında sinemaseverlerin ilgisini çekmeye başaran animasyon filminin yönetmen koltuğunda Steve Martino ve Mike Thurmeier oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. İşte Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:34
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        • 1

          Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi 20 Haziran Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosu Michael Berg , Jason Fuchs , Lori Forte tarafından kaleme alındı. Peki, "Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor filmi konusu nedir? Buz Devri 4 filmi oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte Buz Devri 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          BUZ DEVRİ 4 KITALAR AYRILIYOR KONUSU NEDİR?

          Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

        • 3

          BUZ DEVRİ 4 KITALAR AYRILIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLER

          Ray Romano (Manny)

          John Leguizamo (Sid)

          Denis Leary (Diego)

          Queen Latifah (Ellie)

          Seann William Scott (Crash)

          Josh Peck as (Eddie)

          Chris Wedge (Scrat)

          Keke Palmer (Peaches)

          Jennifer Lopez (Shira)

          Aziz Ansari (Walter)

          Drake (Ethan)

          Jeremy Renner (Gutt)

          Wanda Sykes (Sid'in büyükannesi)

          Matt Bennett (Louis)

          Nicki Minaj

          Ester Dean (Sloth Siren)

          Rebel Wilson

          Joy Behar

          Nick Frost

          JB Smoove

          Heather Morris (Gossip Girl)

          Josh Gad

          Alan Tudyk

          Kunal Nayyar

          Alain Chabat

        • 4

          TÜR : Animasyon,3 Boyutlu

          GÖSTERİM TARİHİ : 29 Haziran 2012

          YÖNETMEN : Mike Thurmeier, Steve Martino

          SENARYO : Michael Berg, Mike Reiss, Jason Fuchs

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