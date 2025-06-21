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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Büyük Usta Kayahan'a vefa gecesi AKM'de

        Büyük Usta Kayahan'a vefa gecesi AKM'de

        Türk müziğinin efsane ismi Büyük Usta Kayahan, aramızdan ayrılışının 10. yılında, 25 Haziran akşamı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde şarkılarıyla yeniden hayat buluyor. Kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, ustaya duydukları sevgi ve özlemi, onun en sevilen eserleriyle dile getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:03
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        Büyük Usta Kayahan'a vefa gecesi AKM'de
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        “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyen büyük usta Kayahan ölümünün 10. yılında AKM sahnesinde anılıyor. Bu anlamlı konserde, Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, en sevilen Kayahan şarkılarını seslendirecek.

        Türk pop müziğine damga vuran besteleriyle milyonların kalbine dokunan Kayahan, bu özel gecede eserleriyle anılacak. Müzikal mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu anma konseri, aynı zamanda usta sanatçının yaşam felsefesini ve müziğe olan tutkusunu bir kez daha hatırlatacak. Beste Açar’ın duygu dolu “Kar Taneleri” yorumuyla başlayacak gece, sahnede yer alacak sanatçı dostlarının performanslarıyla zenginleşecek.

        Sanat dünyasının sevilen isimleri, Kayahan’ın şarkılarını bu özel gecede dinleyicilerle hep bir ağızdan söyleyecek. Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, orkestrayı Alper Atakan yönetecek. Konserde; Oğuzhan Koç “Gönül Sayfam”, Betül Demir “Geceler”, Ferhat Göçer “Yemin Ettim”, Murat Dalkılıç “Odalarda Işıksızım”, Gökhan Tepe “Sabahlar Uzak”, Mehmet Erdem “İlk Değil”, Keremcem “Gözlerinin Hapsindeyim”, Erdinç Erişmiş “Allah’ım Neydi Günahım”, Yonca Lodi “Her Şeyden Çok”, Yılmaz Taner ise “Elmanın Yarısı” gibi büyük ustanın en sevilen eserlerini seslendirecek. Geceye, Cengiz İmren ve Elif Buse Doğan da özgün yorumlarıyla renk katacak.

        Kayahan 10. Yıl Anma Konseri; 25 Haziran Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Kayahan
        #konser
        #Oğuzhan Koç
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