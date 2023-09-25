MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi sona ererken bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 24 Eylül 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...