Büyük küçük herkesin severek izlediği sevimli tavşan Bugs Bunny'ye dair bilmedikleriniz
Tüm dünyada çokça sevilen Bugs Bunny karakterinin yaratılışı ve günümüze kadar gelişi büyük bir serüven ile oldu. Sadece küçük bir fikir ile çizilen sevimli tavşan, ilk yayınladığı günden beri tüm çocukların favorisi haline geldi.
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BUGS BUNNY RASTGELE BİR FİKİRDİ
Bugs Bunny bir nevi tesadüfen ortaya çıktı. Warner Bros, Daffy Duck ile başarılı oldu ve şakalarından bazılarını yeni bir kısa filmde tekrar kullanmak istedi. Birisi "ördeğe tavşan kostümü giydirmelerini" önerdi ve Bugs Bunny doğdu.
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BUGG BUNNY'NİN ZORBA BİR KARAKTER OLMAMASI GEREKİYORDU
Yapımcılar, Bugs Bunny'nin zorba gibi görüneceği konusunda endişeliydi. Hiçbir zaman savaşı Bugs Bunny'nin başlatmaması ve yalnızca kendisini rahatsız eden insanlara karşı savunması yazılı olmayan bir kuraldı.
Bu nedenle kısa filmlerin çoğu, Bugs Bunny'nin kendi halinde vakit geçirmesiyle başlıyor.
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EN POPÜLER ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ
Ocak 2013 itibarıyla Bugs Bunny resmi olarak diğer çizgi film karakterlerinden daha fazla filmde rol aldı ve dünyada en çok canlandırılan dokuzuncu sinema kişiliği oldu.
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UZMAN ÇAVUŞ İLAN EDİLDİ
2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'da pek çok propaganda yapılıyordu. Bu dönemde yayınlanan bir filmde, Bugs Bunny beyaz-mavi bir şort giyiyordu. Bu nedenle Deniz Kuvvetleri ona onursal olarak uzman çavuş ünvanını verdi.
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BU ZAMANA KADAR DÖRT KEZ SAVAŞI KAYBETTİ
Bugss Bunny, bu zamana kadar birçok karaktere karşı kendini korudu ve yalnızca dört kişiye karşı kaybetti; Cecil Turtle, Gremlin, Elmer Fudd ve isimsiz bir fare.
Kaynak: Past Factory