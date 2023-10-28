Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirildi. 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda saat 15:00 itibariyle başlayan Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi liderlerin yanı sıra STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. İşte 28 Ekim İstanbul Büyük Filistin Mitingi katılım durumuna ilişkin merak edilenler...
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Büyük Filistin Mitingi'nin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderlerinin katılacağı Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı. Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim saat 15.00 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tamamlanan Büyük Filistin Mitingi'ne geniş bir katılım sağlandı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi'nin tamamlanmasının ardından gözler "Büyük Filistin Mitingine kaç kişi katıldı, kaç kişi gitti?" sorusuna çevrildi. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi İstanbul Büyük Filistin Mitingi katılım sayısına ilişkin merak edilenler...
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ 28 EKİM'DE DÜZENLENİYOR!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Büyük Filistin Mitingi" 28 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'te başladı.
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İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE YÜZ BİNLER AKIN ETTİ!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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FİLİSTİN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?
Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra başta AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderleri olmak üzere yüzbinlerce vatandaş katılım sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada katılım sayısı hakkında da bilgi verirken "1 buçuk milyona yakın İstanbullu burada topladı. Sağolun var olun." ifadelerini kullandı.