FİLİSTİN MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra başta AK Parti, MHP, BBP, YRP, Hüda-Par ve DSP liderleri olmak üzere yüzbinlerce vatandaş katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada katılım sayısı hakkında da bilgi verirken "1 buçuk milyona yakın İstanbullu burada topladı. Sağolun var olun." ifadelerini kullandı.