Turnuva direktörü Craig Tiley yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki tenisçinin organizasyonda yer alacağını belirterek, "Andy'ye kollarımızı açarak Melbourne'e 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2019'daki Avustralya Açık'ın ardından kalçasındaki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş ve uzun süre kortlardan uzak kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 3 hafta ertelenen 2021 Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.