'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
ABD'de düzenlenen güzellik yarışmasının galibi 23 yaşındaki Sara Milliken oldu. Ancak Miss Alabama güzeli seçilen büyük beden kadın, kilosu nedeniyle 'sağlıksız' olmakla eleştirildi
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ABD'de düzenlenen Ulusal Amerikan Güzeli Yarışması'nı 23 yaşındaki büyük beden kadın Sara Milliken kazandı. Ancak Miss Alabama seçilen Milliken'in sevinci kısa sürdü. Kilosu nedeniyle 'sağlıksız' olmakla eleştirilen genç kadın, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Milliken'e "Bunun bir güzellik yarışması olduğunu sanıyordum", "Alabama'da bu gerçekten çekici mi kabul ediliyor?" şeklinde hakaretler yağdı...
Bazıları ise "Onunla gurur duyuyorum! Tüm hafta sonu onu izledik ve eve bu unvanla dönmesi için çok dua ettik! O inanılmaz, tatlı bir genç kadın ve harika şeyler yapacak!" şeklinde pozitif yorumlarda bulundu.
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Yapılan eleştiriler hakkında açıklama yapan Milliken, sosyal medyada yazılan tek bir kelimenin bile başkaları üzerinde kalıcı bir etki bırakabileceğini belirterek "Ben o noktada olmasam da, olumsuz yorumlar insanların çok karanlık şeyler yapmalarına yol açabilir" diye konuştu.
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Her zaman pozitifliği yaymak istediğini belirten genç kadın, "Vücudunuz nasıl görünürse görünsün, nereden gelirseniz gelin, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz" diyerek başkalarına ilham olmayı amaçladığını söyledi.
Milliken kendine olan güveni sayesinde süreçten etkilenmemiş olsa da, diğer siber zorbalık mağdurları için bunun o kadar kolay olmadığını vurgulayarak insanları daha nazik olmaya davet etti.
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Ulusal Amerikan Güzeli yarışmasının organizatörlerine göre yarışmada puanlama 'kişilik, güven ve iletişim' temelinde yapılıyor. Yarışmanın web sitesinde, "Diş telleri, gözlükler, cilt sorunları, farklı boylar, kilolar ve görünümler, hepsi kutlamak istediğimiz, özel ve benzersiz birey olmanın bir parçasıdır" deniyor.
*Haberin görselleri Sara Milliken'in Instagram hesabından servis edilmiştir.