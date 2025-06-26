Butan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Butan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BUTAN TELEFON KODU

Butan’ın uluslararası telefon kodu +975’tir ve bu kod, ülke dışından Butan’daki bir telefon numarasına ulaşmak isteyen kullanıcılar için zorunlu olan resmi iletişim ön ekidir. Uluslararası bir arama yapılırken, önce arama yapılan ülkenin çıkış kodu ile 975 kodu tuşlanır ve daha sonra Butan’daki yerel numara çevrilir. Butan’da telefon numaraları sekiz haneden oluşur ve numaranın ilk birkaç hanesi, kullanılan hattın türüne göre değişiklik gösterir.

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Sabit hatlar çoğunlukla “2” ile başlarken, mobil hatlar “17” ya da “77” gibi rakamlarla başlar. Bir cep telefonu numarası şu şekilde görünebilir: +975 17 xx xx xx. Butan küçük yüzölçümüne ve dağlık coğrafyasına rağmen, iletişim altyapısını yaygınlaştırma konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Mobil şebekeler ülke genelinde, özellikle de başkent Thimphu ve diğer büyük kasabalarda oldukça yaygındır. Sabit hatlar daha çok resmi kurumlar ve bazı işyerleri tarafından kullanılırken, bireysel iletişimde mobil hatlar baskındır.

REKLAM +975 telefon kodu, Butan’a ait tüm telefon numaralarının küresel sistemde doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar ve uluslararası görüşmelerin sorunsuz yürütülmesini mümkün kılar. Bu kod, resmi belgelerde, kurumsal iletişim bilgileri içinde ve dijital platformlarda ülkenin tanıtımında standart bir öge olarak yer alır. İletişim hizmetleri Bhutan Telecom ve TashiCell gibi yerel operatörler tarafından sağlanır ve ülke genelinde GSM hizmeti, SMS ve mobil veri servisleri ile desteklenir. BUTAN PARA BİRİMİ Butan’ın resmi para birimi Ngultrumdur ve uluslararası para kodu BTN olarak tanımlanır. Ngultrum, 100 chhertum’a bölünür; ancak chhertum birimi günlük işlemlerde nadiren kullanılır. Dolaşımdaki banknotlar 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1.000 ngultrum şeklindedir; madeni paralar ise 1, 5 ve 10 ngultrum ile daha küçük chhertum birimlerinden oluşur. Butan Merkez Bankası (Royal Monetary Authority of Bhutan), para biriminin basımı, dağıtımı ve para politikalarının yönetiminden sorumludur. Ngultrum, 1:1 sabit kurla Hindistan Rupisi (INR) ile eşleştirilmiştir ve bu iki para birimi ülkede yasal ödeme aracı olarak birlikte kullanılabilir. Bu bağ sayesinde Butan ekonomisi, Hindistan ile olan ticari ilişkilerde döviz riskine karşı korunmuş olur. Banknotlar, Butan’ın kültürel değerlerini yansıtan görsellerle bezenmiştir; Budist tapınakları, geleneksel mimariler ve ülkenin manevi liderlerini simgeleyen figürler, tasarımlarda sıkça yer alır.

REKLAM Ngultrum’un fiziksel dolaşımı ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle bazı bölgelerde sınırlı olsa da, özellikle şehirlerde dijital ödeme sistemleri giderek yaygınlaşmaktadır. ATM’ler, banka kartları ve mobil ödeme platformları büyük şehirlerde kullanılabilir durumdadır; ancak kırsal kesimlerde hâlâ nakit para birincil ödeme aracıdır. BUTAN PLAKA KOD Butan’da kullanılan araç plaka sistemi, ülkenin küçük ve düzenli ulaşım yapısına uygun şekilde sade ve işlevsel bir düzene sahiptir. Plakalar siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlarla yazılır ve araçların türüne göre farklı harf kombinasyonları ile başlar. Her plaka, taşıtın kullanım amacını veya ait olduğu kurumu belirten bir harf grubuyla başlar; örneğin “BP” kısaltması, özel binek araçlar için kullanılırken, “BG” kamuya ait araçları, “BT” taksileri, “BA” ise askeri taşıtları belirtir. Bu harf grubunu dört haneli bir sayı takip eder; örneğin “BP-1234” formatındaki bir plaka, özel bir otomobili temsil eder. Butan’da bölgesel kodlama sistemi yoktur, dolayısıyla plakadan aracın hangi şehirde veya bölgede tescil edildiği anlaşılamaz. Bunun yerine araçlar, ülke genelinde merkezi bir kayıt sistemi üzerinden tescil edilmekte ve numaralandırılmaktadır. Diplomatik misyonlara ait taşıtlar ise özel olarak tanımlanmış “CD” (Corps Diplomatique) plakaları taşır ve bunlar farklı renk düzeniyle kolayca ayırt edilir.

REKLAM Plaka tescil işlemleri, Butan Ulaştırma ve Yol Güvenliği Dairesi tarafından yürütülür ve tüm araçlar ulusal veri tabanında benzersiz bir numarayla kayıt altına alınır. Bu sistem, trafik kontrollerinde, araç kimlik doğrulamasında ve sigorta işlemlerinde temel referans noktası olarak kullanılır. Butan’ın dağlık yapısı ve sınırlı yol ağı göz önüne alındığında, araç sayısı az olsa da, uygulanan plaka sistemi ülke genelinde etkili bir denetim ve kayıt düzeni sağlamaktadır. BUTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Butan’ın internet üzerindeki resmi alan adı uzantısı “.bt” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), ülkenin dijital ortamda tanımlanmasını sağlayan teknik bir kimliktir. “.bt” uzantısı, kamu kurumlarından özel şirketlere, üniversitelerden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Alan adı yönetimi ve tahsisi, Butan’ın bilgi ve iletişim teknolojileri otoritesi olan Bhutan Telecom ve yetkili devlet kurumları tarafından denetlenir.

“.bt” alan adı almak isteyen kişi veya kuruluşların Butan’da yerleşik bir temsilciye sahip olması veya ülke ile doğrudan bağlantı kurabilecek belgeler sunması beklenir. Ayrıca, “.bt” uzantısı altında farklı kategorilere göre yapılandırılmış alt alan adları da bulunmaktadır; devlet kurumları için “gov.bt”, akademik kuruluşlar için “edu.bt”, ticari işletmeler için “com.bt” gibi özel alt alanlar kullanılır. Bu yapı, dijital içeriklerin sınıflandırılmasını kolaylaştırırken, kullanıcıların güvenilir kaynaklara ulaşmasını da mümkün kılar. “.bt” uzantısı, Butan’daki dijital içeriklerin yerel arama motoru sıralamalarında daha görünür hale gelmesine olanak tanırken, aynı zamanda ülkenin dijital egemenliğini güçlendiren bir sembol olarak da değerlendirilmektedir. Özellikle devletin çevrim içi hizmetleri ve resmi bilgi platformları bu uzantıyı kullanarak kimlik doğrulama ve kamu güvenliğini destekler. Küresel çapta fazla yaygın olmayan bu uzantı, yalnızca teknik bir adresleme sistemi değil, ülkenin internet altyapısında ulusal kimliğini koruma aracı olarak da öne çıkmaktadır.