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        Haberler Magazin Büşra Pekin, 'Khaleesi'ye benzetildi - Magazin haberleri

        Büşra Pekin, 'Khaleesi'ye benzetildi

        Oyuncu Büşra Pekin, yeni imajıyla 'Game Of Thrones' dizindeki 'Khaleesi' karakterine benzetildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:48
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        'Khaleesi'ye benzetildi
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        'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

        Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, 'Game of Thrones' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.

        2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones''ta, 'Khaleesi' karakterini İngiliz oyuncu Emilia Clarke, canlandırmıştı.

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