Büşra Pekin, 'Khaleesi'ye benzetildi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

REKLAM advertisement1 Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, 'Game of Thrones' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.

2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones''ta, 'Khaleesi' karakterini İngiliz oyuncu Emilia Clarke, canlandırmıştı. 14 yıllık fark Haberi Görüntüle