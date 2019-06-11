Oyuncu Büşra Develi, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın bir dostuyla buluşup hasret gideren oyuncu, daha sonra bol bol alışveriş yaptı.

Yazlık ürünleri inceleyip personellerden bilgi alan Develi, kısa süre kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.

"DİZİ VE FİLM BU SENE DÜŞÜNMÜYORUM"

Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde dizi ve film tekliflerine sıcak bakmadığını söylemişti. Oyuncu, "Dinleniyorum, tatil yapıyorum. Dizi ve film bu sene düşünmüyorum" demişti.