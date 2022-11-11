"Eskisi gibi pek denk gelemiyoruz"

Buse Varol: Eskisi gibi pek denk gelemiyoruz - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Buse Varol, Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Varol, arkadaşıyla birlikte uzun uzun sohbet etti.

"ESKİSİ GİBİ PEK DENK GELEMİYORUZ"

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buse Varol, "Burak'ın okulu nedeniyle artık sürekli Anadolu Yakası'ndayız. Bugün de Berk'le bu tarafa geldik. Okul ve işlerden dolayı artık eskisi gibi pek denk gelemiyoruz" şeklinde konuştu.