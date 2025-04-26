Bursluluk sınavı tarihi ve saati: 2025 MEB Bursluluk sınavı İOKBS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) tarihi belli oldu. Sınava girecek olan öğrencilerin bursluluk sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Adaylar MEB üzerinden yer alan linke tıklayarak Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte, bursluluk sınavı tarihi, saati ve sonuçların açıklanma tarihi
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Bursluluk sınav tarihi belli oldu. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri ise sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesiyle sorgulayabilecek. Peki Bursluluk sınavı İOKBS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte MEB Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınav tarihi
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BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI
27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü yapılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir." denildi.
Buna göre, Bursluluk (İOKBS) sınavı 27 Nisan Pazar saat 10:00'da başlayacak. Sınava girecek olan öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilecek. Sınava 10:15'e kadar öğrenci alınmaya devam edecek. Geç kalan öğrenciye ek süre verilmeyecek.
10:00'da başlayacak olan Bursluluk sınavı 11:40'ta sona erecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.