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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2024 İOKBS ne zaman?

        2024 bursluluk sınavı başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İOKBS ne zaman?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 13 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, başvuru işlemlerini 'http://www.meb.gov.tr' veya 'https://e-okul.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapabilecek. İşte 2024 İOKBS tarihi ve bursluluk sınavı başvuru ücretine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 22:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:06
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        • 1

          İOKBS bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde MEB tarafından uygulanmaktadır. Bursluluk sınavı şartları, başvuru tarihi ve sınav ücretine ilişkin bilgiler, MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. Peki, "2024 bursululuk başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İOKBS ne zaman?" İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı son başvuru tarihi...

        • 2

          2024 İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Okullarda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ve hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler İOKBS başvurularını 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapacak.

          Sınav giriş belgelerini ise sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alabilecek.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

          2024 yılı bursluluk sınavı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

        • 4

          İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

          2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:

          a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

          c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

          ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

          d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

        • 5

          MEB'DEN BU SENE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

          Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.

          Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.

        • 6

          BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. 13 Şubat 2024-1 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

          Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

          Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” ile eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

          İOKBS BURSU NE KADAR?

          2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

        • 7

          İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

          BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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