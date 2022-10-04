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Bursluluk parası ne kadar ve ne zaman yatacak? 2022 İOKBS ile burs parası nasıl ve nereden alınır?

Bursluluk parası ne kadar ve ne zaman yatacak 2022?

İOKBS bursluluk parası ile ilgili aramalar ciddi bir artış gösterdi. 23 Eylül tarihi itibariyle duyurulan sınav sonuçlarının ardından burs kazanan katılımcılar, söz konusu bursun ne zaman hesaplara ödeneceğini ve bu miktarın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, 2022 İOKBS bursları ile ilgili tüm bilgiler...

04.10.2022 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • İOKBS bursluluk parasının ne zaman ödeneceği ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de öğrencilerle paylaşılmıştı. Söz konusu sonuçların belli olmasıyla beraber, burs kazanan öğrenciler için İOKBS bursu ne kadar, kaç lira ve ne zaman ödenecek gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik...

  • İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR? 

    2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir. 2023 yılı burs miktarı ise henüz açıklanmadı. Yeni yıla giriş yapıldıktan sonra İOKBS bursluluk parasına da zam yapılması bekleniyor. 

  • Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekillde;

    2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

    2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

    2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

    2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

    2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

    2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

    2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

  • BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

    Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

    MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

  • İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.

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