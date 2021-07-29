Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabını Bolu'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Sakatlığı süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken İsmail Can Çavuşluk takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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