Bursaspor-Diyarbekirspor maçında ortalık karıştı - Maçın son anında 5 kırmızı kart çıktı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor maçında konuk ekipten Bünyamin Yürür'ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karıştı. Çıkan arbedede 5 futbolcu kırmızı kart gördü.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı.
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Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.
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Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.
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Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı.
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Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.
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