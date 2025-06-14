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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor'da 3 ayrılık birden! - Futbol Haberleri

        Bursaspor'da 3 ayrılık birden!

        2. Lig'e yükselen Bursaspor; Vefa Temel, Berkan Mahmut Keskin ve Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:34
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        Bursaspor'da 3 ayrılık birden!
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        Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

        2 GENÇLE YOLLAR AYRILDI

        Bursaspor, şampiyon kadronun iki genç oyuncusu Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollar resmen ayrıldı.

        Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma ile 9 resmi maça çıkan Vefa Temel, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla oyuncuya teşekkür etti. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Vefa. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Vefa Temel’e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

        Berkan Mahmut Keskin de yeşil-beyazlı formayla 9 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik katkıda bulundu. Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Berkan. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Berkan Mahmut Keskin’e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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