Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Vefa Temel açıklaması!

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’ten yeşil-beyazlı camiaya müjdeli haber geldi. Başkan Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz transfer döneminde sizlerin de bildiği gibi transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalamış ve üç yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmıştık. Kış transfer döneminin başladığı 13 Ocak 2025 tarihinden bu sabaha kadar ise eski teknik adam, futbolcu ve masörlerden oluşan 9 dosya transfer tahtasına girmiş ve lisans çıkarmamıza engel olmuştur. Kısa süre içerisinde çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldığımız bu haftada söz konusu isimlerle anlaşarak ödemelerini gerçekleştirdik ve transfer ettiğimiz Vefa Temel’in lisansını çıkardık” ifadelerini kullandı.

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