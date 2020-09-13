TFF 1. Lig ilk haftasında Bursaspor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar),Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın),Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan),Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk),Ali Akman

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt),Traore (Dk. 86 Süleyman Koç),Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan),Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki),Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor),Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Ali Akman, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta topu kaleye gönderen Emirhan Aydoğan'ın şutunu kaleci Emilijus Zubas son anda kornere çeldi.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Özer Hurmacı'nın yerden şutunu kaleci son anda direğin dibinden kornere çeldi.

48. dakikada Pa Dibba'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Mehmet Akyüz'ün vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada Recep Aydın'ın ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleciyi geçtikten sonra direkten geri geldi. Kaleci ikinci hamlede topa sahip oldu.

68. dakikada Jakub Kosecki'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz, topu ağlarla buluşturdu. 1-2

79. dakikada ceza sahasına girmeden vuran Hasan Kılıç'ın şutunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-3