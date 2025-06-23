Bursa’da park halindeki otomobil kurşunlandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açıldı
Olay saat 03.30 sıralarında Görükle Mahallesi Önder Sokak’ta meydana geldi.
Yol kenarında park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi.
Ekiplerin incelemesinde, otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.