Bursa haberleri: Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bursa haberleri: Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bursa'da kan donduran olay, 11 Mart'ta saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi.

Milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu (34), özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun sahibi Baki K. tarafından, izinli gününde işe çağrıldı.

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İŞ YERİ SAHİBİ SİLAHINI ÇIKARDI DHA'daki habere göre spor salonuna gelen ve daha önceden de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Baki K.’nin bulunduğu ofise giren Topçu kapıyı kapatıp sandalyeye oturdu. İş yeri sahibi Baki K., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarırken, koruması olduğu iddia edilen Yusuf İslam D. ile yanındaki bir kişi kapıyı açarak ofise girdi. REKLAM

KORUMASI DEFALARCA YUMRUK ATTI Çıkan tartışmada Yusuf İslam D., milli sporcuyu defalarca yumruklayarak ofisten çıkarırken, darp iddiaya göre spor salonunda da devam etti.

KARİYERİ İÇİN KARŞILIK VERMEDİ İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semih Topçu’nun kendisine saldıran Yusuf İslam D. ve Baki K.’ye karşılık vermediği görüldü. Topçu’nun, millilik hakkını kaybetmemek için karşılık vermediği öğrenildi.

MİLLİ SPORCU ŞİKAYETÇİ OLDU Milli sporcu, çalıştığı iş yerinde darp ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla iş yeri sahibi ve koruması hakkında şikayetçi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ DE SERBEST Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Baki K. ev hapsine çarptırılırken, koruma Yusuf İslam D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Baki K., 2.5 ay sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.