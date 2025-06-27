Bursa'da yangın: 4 iş yeri ve 1 bina küle döndü
Bursa'da bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin etkilediği binada ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi
Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 lokanta, fırın ve binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binada kalanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binada ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.