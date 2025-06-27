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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da yangın: 4 iş yeri ve 1 bina küle döndü | Son dakika haberleri

        Bursa'da yangın: 4 iş yeri ve 1 bina küle döndü

        Bursa'da bir lokanta başlayıp bitişiğindeki 3 iş yeri ile binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin etkilediği binada ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 06:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 06:27
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        Bursa'da yangın: 4 iş yeri ve 1 bina küle döndü
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        Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 lokanta, fırın ve binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binada kalanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Binada ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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