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        Haberler Gündem Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 04:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 04:03
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        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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        Mudanya Caddesi'nde Mehmet Poyraz idaresindeki otomobil, Sırameşeler Metro İstasyonu duvarına çarptıktan sonra yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik duvarda asılı kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile Zeyni Poyraz, Muharrem Poyraz ve Fatma Poyraz otomobilde sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Muharrem Poyraz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fatma Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ederken, diğer iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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