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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil, yangın tankerine çarptı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobil, yangın tankerine çarptı: 2 yaralı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında görevli tankere, otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 07:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 07:06
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        Otomobil, yangın tankerine çarptı: 2 yaralı
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        Kaza, saat 03.00 sıralarında Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Orhaneli istikametine seyir halinde olan İsa Aydın yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan yangın tankerine çarptı.

        Kazada sürücü İsa Aydın ağır yaralanırken, oğlu A.A. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
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