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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da gece kulübü çalışanlarına silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da gece kulübü çalışanlarına silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

        Bursa'da gece kulübü çalışanı 3 kişi, mekan dışında bekledikleri esnada bir motosikletlinin silahlı saldırısında yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 06:32 Güncelleme: 23.01.2025 - 06:32
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        Gece kulübü çalışanlarına silahlı saldırı: 3 yaralı
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        Bursa'da gece kulübü çalışanı 3 kişi, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Serkan Varsavaş, Cihan Doğru ve Barış Kızıltaş, mekan dışında bekledikleri sırada kimliği belirlenemeyen kasklı bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

        2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        Şüpheli, saldırının ardından motosikletiyle kaçarken Serkan Varsavaş sırtından, Cihan Doğru sol bacağından, Barış Kızıltaş boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Serkan Varsavaş ile Barış Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Bursa
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