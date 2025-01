Bursa'da firari ayı hala bulunamadı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan ayının yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dün devrilen bir ağacın üzerinden aşarak kaçtığı tahmin edilen ayının yakalanması için çalışmalar jandarma, Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı 30 personelden oluşan ekiplerce sürdürülüyor.

ÇEVREDEKİ CAMİLERDEN UYARI YAPILIYOR

Ayının son görüldüğü barınağa yakın bölgedeki Boğazköy Mahallesi'nden vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda kaçan bozayıya ait olduğu anlaşılan bazı eski izlere ulaşıldığı öğrenildi. Bölgeye bırakılan yemlere de henüz dokunulmadığını tespit eden ekipler, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.

Belli aralıklarla çevredeki camilerden vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayının barınağa dönme ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgedeki yollarda kontrollerini sürdürüyor.

Aralarında ayının bakıcısının da bulunduğu ekipler, 5-6 kilometrelik bir mesafeden koku alabilen ayıyı, barınağa doğru yönlendirebilmek için "avcı zinciri" düzeninde, aralıklarla dizilip çevreyi kuşatarak faaliyetlerini sürdürüyor.

"BİR AN EVVEL YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Boğazköy Mahalle Muhtarı Şenol Kuş, ayıyı arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların az da olsa tedirgin olduğunu söyledi.

Kuş, çevredeki sulak alanlarda ayının izinin kaybedildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Büyük ihtimalle bizim mera bölgesine kaçtı. Biraz sulak bir bölge olduğu için izini kaybettirdi. Bir an evvel yakalanmasını bekliyoruz. Her ne kadar rahat olsak da bir korku var, sonuçta yabani bir hayvan. Yetkililerin bir an evvel yakalamasını ve yerine götürülmesini bekliyoruz. Sosyal medya aracılığıyla köylülerimizle irtibattayız, durumu bildirdik ama anonslarla da haber verdik. Duymayan kalmadı. Herkes özellikle geceleri dikkat ediyor, yalnız başına çıkmamaya gayret ediyor."