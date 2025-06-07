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        Haberler Gündem Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

        Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:45
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        Denize giren iki kardeşten biri boğuldu
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        Kurşunlu Sahili'ndeki iskeleden denize atlayan yabancı uyruklu iki kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik botunun ulaştığı kardeşlerden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

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        #Kurşunlu
        #haberler
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