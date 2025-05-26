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        Haberler Gündem Bursa'da denizde cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da denizde cansız erkek bedeni bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:30
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        Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedeni kıyıya çıkardı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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