Bursa'da bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu

Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman'dan (25) haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti.

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Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BALTAYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde, Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta cansız bedenin yanında bulunurken, jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.