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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da asansör boşluğuna düşmüştü; 30 gün sonra öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da asansör boşluğuna düşmüştü; 30 gün sonra öldü

        Bursa'da bir mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi Cengiz Savur, tedavisinin 30'uncu gününde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 02:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 02:09
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        Asansör boşluğuna düşmüştü; 30 gün sonra öldü
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        Olay, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 1'inci Güzel Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre Cengiz Savur (50), iş yerinin 3'üncü katında temizlik yaptığı sırada yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğunda düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı Savur, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; yoğun bakımda tedavi altına alınan Cengiz Savur, 30 gün süren müdahalelere rağmen, bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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