Bursa'da anızda başlayan yangın ormana sıçradı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor
İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye edildi.
Evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Yangına çevre illerden gelen destek ekiplerin yanı sıra 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi, 121 araç ve 388 personelle müdahale ediliyor.
Havadan müdahale gerçekleştiren 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının gün batımı dolayısıyla üslerine döndüğü bildirildi.
Kara ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.