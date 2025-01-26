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        Haberler Gündem Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın - Güncel haberler

        Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın

        Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 06:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 06:26
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        3 katlı tekstil atölyesinde yangın
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        Yangın, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, kısa sürede binanın tüm katlarına sıçradı.

        Ekipler, yangının yanda tarafta bulunan yapılara da sirayet etmemesi için mücadele etti. Söndürme çalışmalarında 10 itfaiye aracının kullanıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, tekstil atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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