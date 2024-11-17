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        Haberler Spor Voleybol Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU

        Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:47
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        Galatasaray, Bursa'da set vermedi!
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        Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi 8. haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın setleri, 19-25, 21-24 ve 18-25 sonuçlandı.

        SALON: Cengiz Göllü

        HAKEMLER: Yasin Okumuş, Öznur Tosun

        BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emre Berat Fırat, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Cardenas, Muhammet Ertuğrul, Cepeda (Yunus Emre Erşahin (L), Umut Özdemir (L), Süleyman Ensar Turna, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat)

        GALATASARAY HDI SİGORTA: Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)

        SETLER: 19-25, 21-24, 18-25

        SÜRE: 88 Dakika (29, 33, 26)

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