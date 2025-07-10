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        Haberler Bilgi Gündem Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı!

        İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı! Burhanettin Duran kimdir, hangi görevlerde bulundu?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na, Burhanettin Duran atandı. Fahrettin Altun'un yerine göreve getirilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, daha önce Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, "Burhanettin Duran kimdir?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 00:24 Güncelleme: 10.07.2025 - 01:18
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        • 1

          Atama kararları Resmi Gazete'de... İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atanırken, İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Peki, "Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        • 2

          ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

          Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı

        • 3

          BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

          1970 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran evli ve 3 çocuk babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Duran, doktorasını 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını aldı.

          ABD'DE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

          Akademik kariyerine 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, 2001-2006 yılları arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ardından 2006-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2009-2015 yılları arasında ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 2010-2011 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

          SETA GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜ

          2013-2014 yılları arasında İstanbul'da, 2014-2024 arasında ise Ankara'da SETA'nın genel koordinatörlüğünü yürüten Duran, aynı zamanda 2015-2017 ve 2022-2024 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 2017-2022 yılları arasında da İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi.

          DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISIYDI

          20 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Burhanettin Duran, 10 Temmuz 2025'te yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.

          GÖREVLERİ

          2018 Ekim  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi

          2022-2024  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

          2017-2022  Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İbn Haldun Üniversitesi

          2015-2017  Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

          2014-2024  Genel Koordinatör, SETA

          2013-2014  Genel Koordinatör, SETA, İstanbul

          2010-2011  Misafir Öğretim Üyesi, George Mason Üniversitesi

          2009-2015  Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstanbul Şehir Üniversitesi

          2006-2009  Bölüm Başkanı, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

          2001-2006  Öğretim Üyesi, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

          1993–2001  Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi

          AKADEMİK ÇALIŞMALARI

          Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

          BİLİMSEL YAYINLARI

          Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır.

          Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır.

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