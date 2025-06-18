Burhan Şeşen'den İlhan Şeşen'e : İyi ki doğdun amca
26 Mayıs'ta hayatını kaybeden İlhan Şeşen, doğum gününde yeğeni Burhan Şeşen'in paylaşımla anıldı
Giriş: 18.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:13
26 Mayıs'ta 76 yaşında aramızdan ayrılan usta müzisyen İlhan Şeşen, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. Bugün yaşasaydı 77 yaşına basacak olan İlhan Şeşen'i, yeğeni Burhan Şeşen duygusal bir paylaşımla andı. Burhan Şeşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "İyi ki doğdun amca. Hepimizin hayatına ne de güzel dokundun. Nerelerdeysen mutlu ol."
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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