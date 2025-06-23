Burcu Özberk: Evet, kilo aldım!

Burcu Özberk, Instagram hesabından bir videosunu paylaştı. Özberk, bir takipçisinin; "Daha kilo alma" yorumunu görünce tepki gösterdi.

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Burcu Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" ifadelerine yer verdi.